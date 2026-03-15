Загайнов Карп Никитич 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Загайнов Карп Никитич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1773, починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Загайнов Никита Лаврентьевич1757 г.р.
Дети
Загайнов Пантелеймон Карпович1790 г.р.
Загайнов Иван Карпович1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Загайнов Никита Лаврентьевич

Мать: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1790

Сын: Загайнов Пантелеймон Карпович

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1792

Сын: Загайнов Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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