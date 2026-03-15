Загайнов Карп Никитич
мужской, родился 1773, починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецЗагайнов Никита Лаврентьевич1757 г.р.
Дети
Загайнов Пантелеймон Карпович1790 г.р.
Загайнов Иван Карпович1792 г.р.
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Рождение
1773
Отец: Загайнов Никита Лаврентьевич
Мать: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1790
Сын: Загайнов Пантелеймон Карпович
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно