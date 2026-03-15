Никита Васильевич
мужской, родился 1737, починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецВасилий Симеонович1699 г.р.
Мать(Михеева) Василиса Онисифоровна1704 г.р.
Супруги
Евдокия Тихоновна1742 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1737
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихоновна
Смерть
Неизвестно