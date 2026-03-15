Никита Васильевич 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1737, починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Василий Симеонович1699 г.р.
Мать
(Михеева) Василиса Онисифоровна1704 г.р.
Супруги
Евдокия Тихоновна1742 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Василий Симеонович

Мать: (Михеева) Василиса Онисифоровна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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