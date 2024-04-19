Михеева Зиновия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиДо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Онисифоровна
Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Сын: Михеев Прокофий Онисифорович
Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Михеева) Василиса Онисифоровна
Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич
Смерть
До 1731