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Михеева Зиновия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

До 1731

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Онисифоровна

Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Онисифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1702

Сын: Михеев Прокофий Онисифорович

Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Михеева) Василиса Онисифоровна

Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Михеев Иван Онисифорович

Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Михеев Пётр Онисифорович

Отец ребёнка: Михеев Онисифор Григорьевич

Смерть
До 1731

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