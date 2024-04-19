Михеев Иван Онисифорович
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1713
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Ивановна
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михеев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Михеева (Михеева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна
Смерть
1749