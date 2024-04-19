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Михеев Иван Онисифорович

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1713

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Михеев Онисифор Григорьевич

Мать: Михеева Зиновия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Ивановна

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Михеев Симеон Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Михеев Феодот Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Михеев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Михеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Венедикт Иванович

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Михеева (Михеева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Михеева Ирина Петровна

Смерть
1749

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