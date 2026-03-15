Михеев Венедикт Иванович
мужской, родился 1744, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер 1747
ОтецМихеев Иван Онисифорович1713 г.р.
МатьМихеева Ирина Петровна1709 г.р.
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Рождение
1744
Отец: Михеев Иван Онисифорович
Мать: Михеева Ирина Петровна
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1747