Михеев Венедикт Иванович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Венедикт Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1744, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер 1747

Отец
Михеев Иван Онисифорович1713 г.р.
Мать
Михеева Ирина Петровна1709 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Михеев Иван Онисифорович

Мать: Михеева Ирина Петровна

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
1747

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