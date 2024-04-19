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Михеев Симеон Иванович

Место рождения

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Михеев Иван Онисифорович

Мать: Михеева Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Елена Иоакимовна

Военная служба
1756
Рождение ребёнка
1757

Сын: Михеев Косма Симеонович

Мать ребёнка: Михеева Елена Иоакимовна

Смерть
Неизвестно

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