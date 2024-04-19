Михеев Симеон Иванович
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Михеев Иван Онисифорович
Мать: Михеева Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Елена Иоакимовна
Военная служба
1756
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Михеева Елена Иоакимовна
Смерть
Неизвестно