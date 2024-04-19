Михеева Ирина Петровна
Место рожденияпочинок Орья, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Ивановна
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михеев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Михеева (Михеева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович
Смерть
Неизвестно