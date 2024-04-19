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Михеева Ирина Петровна

Место рождения

починок Орья, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Ивановна

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Михеев Симеон Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Михеев Феодот Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Михеев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Михеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Венедикт Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Михеева (Михеева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Михеев Иван Онисифорович

Смерть
Неизвестно

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