Михеев Пётр Иванович
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Михеев Иван Онисифорович
Мать: Михеева Ирина Петровна
починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно