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Михеев Пётр Иванович

Место рождения

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Михеев Иван Онисифорович

Мать: Михеева Ирина Петровна

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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