Михеев Прокофий Онисифорович
мужской, родился 1702, починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
умер Неизвестно
ОтецМихеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
МатьМихеева Зиновия Петрова1659 г.р.
Супруги
Михеева Мелания Симеоновна1704 г.р.
Дети
Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна1732 г.р.
Михеев Захарий Прокофьевич1737 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1702
починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна
починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Михеев Захарий Прокофьевич
Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно