Михеев Прокофий Онисифорович 1702 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Прокофий Онисифорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1702, починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

умер Неизвестно

Отец
Михеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
Мать
Михеева Зиновия Петрова1659 г.р.
Супруги
Михеева Мелания Симеоновна1704 г.р.
Дети
Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна1732 г.р.
Михеев Захарий Прокофьевич1737 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Михеев Онисифор Григорьевич

Мать: Михеева Зиновия Петрова

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Мелания Симеоновна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Михеев Захарий Прокофьевич

Мать ребёнка: Михеева Мелания Симеоновна

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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