Симеон Васильевич
Место рожденияпочинок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1735
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Василий Симеонович
Мать: Василиса Онисифоровна
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1752