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Симеон Васильевич

Место рождения

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1735

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Василий Симеонович

Мать: Василиса Онисифоровна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1752
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