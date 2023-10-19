Бартенева (Уланова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1781
Дата смерти17.08.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1801
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Зельево
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Бартенев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1813
Сын: Бартенев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Бартенева Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1805
Сын: Бартенев Феодосий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бартенев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бартенев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестинская Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартенев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартенев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович
Смерть
17.08.1864