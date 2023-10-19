Бартенева (Уланова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенева (Уланова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1781

Дата смерти

17.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1801

Сын: Бартенев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Зельево
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Бартенев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1813

Сын: Бартенев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Бартенева Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1805

Сын: Бартенев Феодосий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бартенев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бартенев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестинская Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартенев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартенев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бартенев Дмитрий Иванович

Смерть
17.08.1864
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