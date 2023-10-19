Бартенев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1813
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
стат. сов.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бартенев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1860