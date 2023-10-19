Бартенев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1813

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

1850 г.р.
1860 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1813

Отец: Бартенев Дмитрий Иванович

Мать: Бартенева (Уланова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеженская (Бартенева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
стат. сов.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бартенев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бартенева (Бартенева) Апполинария (Александра) Николаевна

Мать ребёнка: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

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