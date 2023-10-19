Стеженская (Бартенева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Стеженский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Стеженская) Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стеженский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович