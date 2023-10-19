Стеженская (Бартенева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеженская (Бартенева) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартенев Николай Дмитриевич

Мать: Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Стеженский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Стеженская) Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Стеженский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Стеженский NN Максимович

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