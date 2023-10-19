Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бартенев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бартенева Апполинария (Александра) Николаевна
Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеженская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич
Смерть
30.04.1868