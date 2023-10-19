Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенева (Ксеномонтанова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1850 г.р.
1860 г.р.
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Добавил:

ФА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бартенев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бартенева Апполинария (Александра) Николаевна

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеженская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бартенев Николай Дмитриевич

Смерть
30.04.1868
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