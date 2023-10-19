Стеженский NN Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Стеженский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стеженский Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь в Духовной Консистории
Смерть
1844