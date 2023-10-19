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Стеженский NN Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Стеженский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Олимпиада Андреевна

Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Стеженский Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Стеженская Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
секретарь в Духовной Консистории
Смерть
1844
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