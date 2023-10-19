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Бартенев Дмитрий Иванович

Место рождения

Зельево

Дата рождения

08.09.1766

Дата смерти

13.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1766

Отец: Бартенев Иван Григорьевич

Мать: Бартенева Глафира Александровна

Зельево
Рождение ребёнка
22.10.1801

Сын: Бартенев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Зельево
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Бартенев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1813

Сын: Бартенев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Бартенева Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1805

Сын: Бартенев Феодосий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бартенев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бартенев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестинская Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартенев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартенев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
13.04.1846
Похороны
Неизвестно
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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