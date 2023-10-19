Бартенев Дмитрий Иванович
Место рожденияЗельево
Дата рождения08.09.1766
Дата смерти13.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1766
Зельево
Рождение ребёнка
22.10.1801
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Зельево
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Бартенев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1813
Сын: Бартенев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Бартенева Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1805
Сын: Бартенев Феодосий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бартенев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бартенев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестинская Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартенев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартенев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бартенева Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
13.04.1846
Похороны
Неизвестно
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область