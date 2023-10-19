Бартенев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.04.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бартенев Дмитрий Иванович

Мать: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Потемкина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бартенева Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1867

Сын: Бартенев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бартенева NN

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бартенева NN

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бартенева NN

Работа или профессия
Неизвестно
флота лейтенант
Смерть
23.04.1889
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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