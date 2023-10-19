Бартенев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти23.04.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Потемкина Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бартенева Маргарита Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.1867
Сын: Бартенев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Бартенева NN
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бартенева NN
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бартенева NN
Работа или профессия
Неизвестно
флота лейтенант
Смерть
23.04.1889
Похороны
Неизвестно