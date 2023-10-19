Бартенева (NN) NN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартенева (NN) NN

Бартенева (NN) NN

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.01.1867

Сын: Бартенев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бартенев Алексей Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.