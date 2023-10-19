Бартенев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1840
Сын: Бартенев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бартенева Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
08.11.1842
Сын: Бартенев Яков Александрович
Мать ребёнка: Бартенева Александра Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга
Смерть
1849