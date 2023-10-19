Бартенев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартенев Дмитрий Иванович

Мать: Бартенева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Бартенев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бартенева Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
08.11.1842

Сын: Бартенев Яков Александрович

Мать ребёнка: Бартенева Александра Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга
Смерть
1849
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