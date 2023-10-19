Бартенев Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенев Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Мать

1828 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1842

Отец: Бартенев Александр Дмитриевич

Мать: Бартенева Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга
Смерть
После 1897
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