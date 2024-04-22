Варзонина (Молчанова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзонина (Молчанова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.10.1927

Дата смерти

04.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927

Отец: Молчанов Алексей Иванович

Мать: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
После 1935
Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Образование
С 1945 по 1947
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Училась: бежецкая ФАШ. Медсестра Номер диплома (свидельство): 59916 от 22 сентября 1947 г.
Рождение ребёнка
02.09.1948

Сын: Варзонин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Варзонин Михаил Андреевич

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смена фамилии
После 1977
Кресанова
Бракосочетание
1977

Муж: Кресанов Николай Григорьевич

Развод
1981

Муж: Кресанов Николай Григорьевич

Работа или профессия
До 04.04.1983
Уволена по возрасту из больницы в Бежецке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзонин Михаил Андреевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смена фамилии
Неизвестно
Варзонина
Смерть
04.09.1988
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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