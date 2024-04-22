Варзонина (Молчанова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1927
Дата смерти04.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927
Место жительства
После 1935
Образование
С 1945 по 1947
Училась: бежецкая ФАШ. Медсестра Номер диплома (свидельство): 59916 от 22 сентября 1947 г.
Рождение ребёнка
02.09.1948
Сын: Варзонин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Варзонин Михаил Андреевич
Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смена фамилии
После 1977
Кресанова
Бракосочетание
1977
Развод
1981
Работа или профессия
До 04.04.1983
Уволена по возрасту из больницы в Бежецке
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Варзонина
Смерть
04.09.1988
Похороны
Неизвестно