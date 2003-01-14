Варзонин Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.09.1948
Дата смерти14.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1948
Рождение ребёнка
03.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2003