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Варзонин Валерий Михайлович

Место рождения

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.09.1948

Дата смерти

14.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1948

Отец: Варзонин Михаил Андреевич

Мать: Варзонина Валентина Алексеевна

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.01.2003
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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