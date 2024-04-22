Варзонин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1921
Дата смерти03.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1921
Военная служба
С 20.03.1941
Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Призыв на военную службу
С 23.06.1941
Звание: Гвардии старшина мед.службы на 1945 год. Должность, часть: арт. дивизиона 21-й гвардейской механизированной Ярославской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого брига... Показать все
Ранение
25.07.1941
Юго-Западный фронт Легкое ранение
Ранение
01.01.1942
Калининский фронт Легкое ранение
Вступление в партию
1942
Ранение
09.08.1943
Военная награда
18.09.1944
Медаль "За боевые заслуги" Краткое изложение боевого подвига / заслуг: Работая санинструктором 4 батареи, все время находился в боевых порядках батареи. В боях на левом берегу р. Сан тов. Варзонин с... Показать все
Военная награда
23.05.1945
Орден "Красная Звезда" Краткое изложение боевого подвига / заслуг: 21 апреля 1945 г. в районе Клайке Хейде(?), Берлинское направление, тов. Варзонин, оказывая помощь тяжело раненному офицеру,обнаруж... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1948
Сын: Варзонин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Варзонина Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Варшавы"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Берлина"
Смерть
03.01.1974
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно