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Варзонин Михаил Андреевич

Место рождения

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.11.1921

Дата смерти

03.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1921

Отец: Варзонин Андрей Иванович

Мать: Ворзонина Евдокия Ивановна

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
С 20.03.1941
Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Призыв на военную службу
С 23.06.1941
Звание: Гвардии старшина мед.службы на 1945 год. Должность, часть: арт. дивизиона 21-й гвардейской механизированной Ярославской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого брига... Показать все
Ранение
25.07.1941
Юго-Западный фронт Легкое ранение
Ранение
01.01.1942
Калининский фронт Легкое ранение
Вступление в партию
1942
Ранение
09.08.1943
Военная награда
18.09.1944
Медаль "За боевые заслуги" Краткое изложение боевого подвига / заслуг: Работая санинструктором 4 батареи, все время находился в боевых порядках батареи. В боях на левом берегу р. Сан тов. Варзонин с... Показать все
Военная награда
23.05.1945
Орден "Красная Звезда" Краткое изложение боевого подвига / заслуг: 21 апреля 1945 г. в районе Клайке Хейде(?), Берлинское направление, тов. Варзонин, оказывая помощь тяжело раненному офицеру,обнаруж... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1948

Сын: Варзонин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Варзонина Валентина Алексеевна

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзонина Валентина Алексеевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Варшавы"
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За взятие Берлина"
Смерть
03.01.1974
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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