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Варзонин Андрей Иванович

Место рождения

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1896

Отец: Варзонин Иван

Мать: не указана

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.11.1921

Сын: Варзонин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ворзонина Евдокия Ивановна

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Варзонин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ворзонина Евдокия Ивановна

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Демобилизация
02.08.1945
Звание: рядовой НКО 134 147 зен. стр. полк 93884 (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворзонина Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Работал бригадиром колхоза "Завет Ильича"
Смерть
Неизвестно
Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Лукома, Ржевский уезд, Тверская губерния
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