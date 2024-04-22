Варзонин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения?.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1896
Отец: Варзонин Иван
Рождение ребёнка
?.11.1921
Сын: Варзонин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Ворзонина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Варзонин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ворзонина Евдокия Ивановна
Демобилизация
02.08.1945
Звание: рядовой НКО 134 147 зен. стр. полк 93884 (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал бригадиром колхоза "Завет Ильича"
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лукома, Ржевский уезд, Тверская губерния