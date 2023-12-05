Молчанова Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1927
Дочь: Варзонина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1930
Сын: Молчанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1933
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Молчанов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно