Молчанова Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Елизавета Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1927

Дочь: Варзонина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1930

Сын: Молчанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.03.1933

Сын: Молчанов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Молчанов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Иванович

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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