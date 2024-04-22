Молчанов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти28.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Молчанов Иван
Рождение ребёнка
16.10.1927
Дочь: Варзонина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
?.12.1930
Сын: Молчанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
?.03.1933
Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна
Работа или профессия
Около 1935
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На 1935 г. работал сельпо с. Константиново заведующим лавкой
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Молчанов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна
Работа или профессия
С 1938 по 1939
Секретарь Каблуковского сельского совета
Работа или профессия
С 1940 по 1941
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работал стрелком на Волгострой
Призыв на военную службу
26.06.1941
Смерть
28.11.1942
Погиб на фронте
Захоронение (военное)
1942
Зайцево, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Перезахоронение
Неизвестно
Тархово, Павлюковская волость, Ржевский уезд