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Молчанов Алексей Иванович

Место рождения

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

28.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Молчанов Иван

Мать: не указана

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1927

Дочь: Варзонина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.12.1930

Сын: Молчанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.03.1933

Сын: Молчанов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Около 1935
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На 1935 г. работал сельпо с. Константиново заведующим лавкой
Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Молчанов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
С 1938 по 1939
Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Секретарь Каблуковского сельского совета
Работа или профессия
С 1940 по 1941
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работал стрелком на Волгострой
Призыв на военную службу
26.06.1941
Смерть
28.11.1942
Погиб на фронте
Захоронение (военное)
1942
Зайцево, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Перезахоронение
Неизвестно
Тархово, Павлюковская волость, Ржевский уезд
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