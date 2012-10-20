Алёшина (Брыкова) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти20.10.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: Брыков Фёдор Андреевич
Мать: Брыкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Алёшин Борис Александрович
Отец ребёнка: Алёшин Александр Антипович
Рождение ребёнка
14.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алёшин Александр Антипович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на Трёхгорке
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: возраст | 14:00