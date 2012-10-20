Алёшина (Брыкова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина (Брыкова) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

20.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: Брыков Фёдор Андреевич

Мать: Брыкова Ольга Ивановна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Алёшин Борис Александрович

Отец ребёнка: Алёшин Александр Антипович

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алёшин Александр Антипович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на Трёхгорке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Александр Антипович

Смерть
20.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: возраст | 14:00
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