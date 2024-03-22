Брыков Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1925
Дочь: Алёшина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Брыкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Брыкова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мастер на Трёхгорке
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брыкова Ольга Ивановна
Смерть
1939
г. Москва, Россия, Ваганьковское кладбище
Похороны
1939
Москва, Ваганьковское кладбище, Россия