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Брыков Фёдор Андреевич

Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.1925

Дочь: Алёшина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Брыкова Ольга Ивановна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Брыкова Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мастер на Трёхгорке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыкова Ольга Ивановна

Смерть
1939
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Россия, Ваганьковское кладбище
Похороны
1939
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Ваганьковское кладбище, Россия
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