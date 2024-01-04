Брыкова (Шмелёва) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмелёв Иван Григорьевич
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1925
Дочь: Алёшина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Брыков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Брыков Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
г. Москва, Россия, Ваганьковское кладбище
Похороны
1982
Москва, Ваганьковское кладбище, Россия