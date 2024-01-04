Брыкова (Шмелёва) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкова (Шмелёва) Ольга Ивановна

Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмелёв Иван Григорьевич

Мать: Екатерина Ивановна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.1925

Дочь: Алёшина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Брыков Фёдор Андреевич

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Брыков Фёдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыков Фёдор Андреевич

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Россия, Ваганьковское кладбище
Похороны
1982
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Ваганьковское кладбище, Россия
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