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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьнского надела из имения поручика Павла Алексеевича Кулешова крестьянами с. Знаменского Знаменской вол. Новосильского у. 1884–1885 гг. // Гос. архив Ту Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Знаменское Знаменской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 8 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3034Знаменское, с. вл.при р. Зуше.252020140150Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
820. Знаменское, село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 36, жителей 240, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Знаменское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63910Знаменскоесело53°07'с.ш.36°47'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636413106с Знаменскоесело