Алёшин Александр Антипович
Место рождения
Дата рождения09.11.1918
Дата смерти02.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1918
Рождение ребёнка
1947
Сын: Алёшин Борис Александрович
Мать ребёнка: Алёшина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алёшина Александра Фёдоровна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
офицер ВВС СССР
Смерть
02.01.1975
Похороны
1975
Николо-Архангельское кладбище, Россия