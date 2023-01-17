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Алёшин Александр Антипович

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Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

09.11.1918

Дата смерти

02.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1918

Отец: Алёшин Антип Лукьянович

Мать: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Алёшин Борис Александрович

Мать ребёнка: Алёшина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алёшина Александра Фёдоровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшина Александра Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер ВВС СССР
Смерть
02.01.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1975
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище, Россия
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