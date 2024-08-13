Власов Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Максим Иванович

Власов Максим Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1738

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Власов Иван Фетисович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756

Сын: Власов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Власов Емельян Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Власов Иван Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Власов Никита Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Власов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Власова (Власова) Устинья Максимовна

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Власова (Власова) Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Власов Никифор Максимович

Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.