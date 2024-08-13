Власов Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Власов Иван Фетисович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Власов Емельян Максимович
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Власова (Власова) Устинья Максимовна
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Власова (Власова) Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Власов Никифор Максимович
Мать ребёнка: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна