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Власов Иван Максимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Власов Максим Иванович

Мать: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Власов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Власова (Власова) Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Власов Василий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Власова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Власов Федор Иванович

Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1820

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