Власов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Власова (Власова) Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Власова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Смерть
1820