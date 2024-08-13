Власов Никифор Максимович
Место рождения
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Власова (Власова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Власова (Власова) Анисья Никифоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Власова (Власова) Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Власова (Власова) Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла