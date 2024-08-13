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Власов Никифор Максимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Власов Максим Иванович

Мать: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Власова (Власова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Власова (Власова) Анисья Никифоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Власова (Власова) Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Власова (Власова) Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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