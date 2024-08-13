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Власов Никита Максимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Власов Максим Иванович

Мать: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Сын: Власов Федор Никитич

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Власова (Власова) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Власова (Власова) Федосья Никитична

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Власов Петр Никитич

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Власова (Власова) Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Власов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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