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Власов Михаил Максимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Власов Максим Иванович

Мать: Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777

Сын: Власов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Власов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Власова (Власова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1815

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