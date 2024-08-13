Власов Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Власова (Власова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Власова (Бочерова) Агафия Васильевна
Смерть
1815