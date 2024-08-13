Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756

Сын: Власов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Власов Емельян Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Власов Иван Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Власов Никита Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Власов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Власова (Власова) Устинья Максимовна

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Власова (Власова) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Власов Никифор Максимович

Отец ребёнка: Власов Максим Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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