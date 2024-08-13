Власова (Чернышева) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Власов Емельян Максимович
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Власова (Власова) Устинья Максимовна
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Власова (Власова) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Власов Никифор Максимович
Отец ребёнка: Власов Максим Иванович