Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Грибанова) Ольга Павловна

Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна

avatar

Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Грибанов Павел

Мать: Грибанова Пелагея (Поля)

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Зинаида

Отец ребёнка: Кулаков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Николай Павлович

Отец ребёнка: Кулаков Павел

Рождение ребёнка
25.01.1924

Сын: Кулаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Кулаков Павел

Смерть
12.05.1987
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.