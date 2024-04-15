Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти12.05.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Грибанов Павел
Мать: Грибанова Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Зинаида
Отец ребёнка: Кулаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулаков Павел
Рождение ребёнка
25.01.1924
Отец ребёнка: Кулаков Павел
Смерть
12.05.1987
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область