Грибанова Пелагея (Поля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Пелагея (Поля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Грибанов Павел

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Грибанов Павел

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Макарова (Грибанова) Мария

Отец ребёнка: Грибанов Павел

Рождение ребёнка
1987

Сын: Грибанов Аким Павлович

Отец ребёнка: Грибанов Павел

Смерть
Неизвестно

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