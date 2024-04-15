Грибанова Пелагея (Поля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Грибанов Павел
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Грибанов Павел
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Макарова (Грибанова) Мария
Отец ребёнка: Грибанов Павел
Рождение ребёнка
1987
Отец ребёнка: Грибанов Павел
Смерть
Неизвестно