Грибанов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна
Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Макарова (Грибанова) Мария
Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
1987
Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)
Смерть
Неизвестно