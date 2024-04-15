Грибанов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Лынова (Грибанова) Матрена Павловна

Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Макарова (Грибанова) Мария

Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
1987

Сын: Грибанов Аким Павлович

Мать ребёнка: Грибанова Пелагея (Поля)

Смерть
Неизвестно

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