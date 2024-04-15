Макарова (Грибанова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Грибанова) Мария

Макарова (Грибанова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Грибанов Павел

Мать: Грибанова Пелагея (Поля)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макаров Николай Стефанович

Отец ребёнка: Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Макаров Александр Стефанович

Отец ребёнка: Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.