Макарова (Грибанова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Грибанов Павел
Мать: Грибанова Пелагея (Поля)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Макаров Николай Стефанович
Отец ребёнка: Макаров Степан (Стефан) Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макаров Александр Стефанович
Отец ребёнка: Макаров Степан (Стефан) Васильевич
Смерть
1943