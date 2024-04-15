Макаров Степан (Стефан) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Макаров Василий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Макаров Николай Стефанович
Мать ребёнка: Макарова (Грибанова) Мария
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макаров Александр Стефанович
Мать ребёнка: Макарова (Грибанова) Мария
Смерть
12.01.1942
Похороны
Неизвестно
Горбачево, Плавский район, Тульская область
Дзержинская ж/д