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Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Макаров Василий

Мать: ?

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Грибанова) Мария

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макаров Николай Стефанович

Мать ребёнка: Макарова (Грибанова) Мария

Рождение ребёнка
1938

Сын: Макаров Александр Стефанович

Мать ребёнка: Макарова (Грибанова) Мария

Смерть
12.01.1942
Похороны
Неизвестно
Горбачево, Плавский район, Тульская область
Дзержинская ж/д

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