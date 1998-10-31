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Кулаков Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1924

Дата смерти

31.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1924

Отец: Кулаков Павел

Мать: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпо (Кулакова) Алла Ивановна

Мать ребёнка: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
27.03.1952

Дочь: Беспаленко ? (Кулакова) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
31.10.1998
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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