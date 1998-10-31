Кулаков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1924
Дата смерти31.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1924
Отец: Кулаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпо (Кулакова) Алла Ивановна
Мать ребёнка: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
27.03.1952
Дочь: Беспаленко ? (Кулакова) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна
Смерть
31.10.1998