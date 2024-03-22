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Малахова Елизавета Андреевна

Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Малахов Александр Никтополионович

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малахова Александра Никтополионовна

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Малахов Алексей Никтополионович

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пезина Лариса Никтополионовна

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Малахов Николай Никтополионович

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1885

Сын: Малахов Константин Никтополионович

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.

Дочь: Малахова Анна Никтополионовна

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1890 ст.

Сын: Малахов Михаил Никтополионович

Отец ребёнка: Малахов Никтополион Александрович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Никтополион Александрович

Смерть
Неизвестно
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