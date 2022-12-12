Малахов Никтополион Александрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Малахов Александр Никтополионович
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малахова Александра Никтополионовна
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малахов Алексей Никтополионович
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пезина Лариса Никтополионовна
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малахов Николай Никтополионович
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
24.07.1885
Сын: Малахов Константин Никтополионович
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.
Дочь: Малахова Анна Никтополионовна
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1890 ст.
Сын: Малахов Михаил Никтополионович
Мать ребёнка: Малахова Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно