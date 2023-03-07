Малахов Александр Никтополионович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1894
Сын: Малахов Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Малахова Рахиль Адександровна
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Малахова Евстолия Александровна
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малахов Александр Александрович
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Малахова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Малахов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Павла Петровна
Смерть
Неизвестно