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Малахов Александр Никтополионович

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Малахов Никтополион Александрович

Мать: Малахова Елизавета Андреевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Малахов Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Малахова Рахиль Адександровна

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Малахова Евстолия Александровна

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малахов Александр Александрович

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Малахова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Малахов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Малахова Павла Петровна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Павла Петровна

Смерть
Неизвестно
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