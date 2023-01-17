Малахова Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Павла Петровна

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Малахов Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Малахова Рахиль Адександровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Малахова Евстолия Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малахов Александр Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Малахова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Малахов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Александр Никтополионович

Смерть
Неизвестно
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