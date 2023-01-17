Малахова Павла Петровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Малахов Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Малахова Рахиль Адександровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Малахова Евстолия Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малахов Александр Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Малахова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Малахов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Никтополионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно