Малахов Николай Никтополионович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Сын: Малахов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Сын: Малахов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно