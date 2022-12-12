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Малахов Николай Никтополионович

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Малахов Никтополион Александрович

Мать: Малахова Елизавета Андреевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Малахов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Сын: Малахов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Сын: Малахов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Анна Алексеевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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