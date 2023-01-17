Малахова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Сын: Малахов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Сын: Малахов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно