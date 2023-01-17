Малахова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Анна Алексеевна

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Малахов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Сын: Малахов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Сын: Малахов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Николай Никтополионович

Смерть
Неизвестно
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