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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Борисово Кубенской вол. Вологодского у. Вологодской губ. за 1853 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 214.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 145, 152, 473. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Отводинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
243Борисово, д. каз.близь оз. Кубенского.3810298488Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
38. Борисова, деревня бывшая государственная, при ручье Борисовском, дворов 38, жителей 201, волостное правление (уездный город в 38 верстах), часовня, лавка. В 1 версте Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33БорисовоБорисовское.Николая Чудотворцабывшие государственные38—52128137
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Борисово 2947деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.5858
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33992Борисоводеревня59°31'с.ш.39°34'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440166д Борисоводеревня